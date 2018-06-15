النفط يهبط دولارين للبرميل قبل اجتماع أوبك

(رويترز)

هبطت أسعار النفط بشكل حاد أثناء التعاملات اليوم الجمعة دافعة خام القياس العالمى مزيج برنت للتراجع بأكثر من دولارين قبل اجتماع لأوبك فى فيينا الأسبوع القادم مع إشارة اثنين من أكبر منتجى الخام فى العالم، السعودية وروسيا، إلى استعدادهما لزيادة الإنتاج.

وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 2.15 دولار، أو حوالى 3 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 1.77 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 65.12 دولار للبرميل.

ويتجه برنت إلى إنهاء الأسبوع على خسائر تزيد عن 3 بالمئة بينما يتجه الخام الأمريكى إلى خسارة قدرها 0.7 بالمئة.