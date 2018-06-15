video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 06:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يهبط دولارين للبرميل قبل اجتماع أوبك

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:10 م
النفط يهبط دولارين للبرميل قبل اجتماع أوبك نفط - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

هبطت أسعار النفط بشكل حاد أثناء التعاملات اليوم الجمعة دافعة خام القياس العالمى مزيج برنت للتراجع بأكثر من دولارين قبل اجتماع لأوبك فى فيينا الأسبوع القادم مع إشارة اثنين من أكبر منتجى الخام فى العالم، السعودية وروسيا، إلى استعدادهما لزيادة الإنتاج.

وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 2.15 دولار، أو حوالى 3 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 1.77 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 65.12 دولار للبرميل.

ويتجه برنت إلى إنهاء الأسبوع على خسائر تزيد عن 3 بالمئة بينما يتجه الخام الأمريكى إلى خسارة قدرها 0.7 بالمئة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط اليوم الجمعة 15-6-2018 75.97 دولار للبرميل

روسيا والسعودية يتجهان لزيادة إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا

أسعار النفط اليوم الخميس 14-6-2018 برنت يسجل 76.45 دولار للبرميل

النفط

اسعار النفط

اوبك

دولار




لا تفوتك
الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة