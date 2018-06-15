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النائب عمرو حمروش يتقدم بأول طلب إحاطة لوزير الإسكان بعد إعلان الحكومة الجديدة

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:30 ص
النائب عمرو حمروش يتقدم بأول طلب إحاطة لوزير الإسكان بعد إعلان الحكومة الجديدة عمر حمروش عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة
كتب محمود العمرى
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قال الدكتور عمر حمروش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، حول أزمة فى إحدى القرى بمحافظة البحيرة حول انقطاع المياه بشكل مستمر هناك منذ أكثر من أسبوعين على التوالى.

 

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجميع يعلم المهام التى يقوم بها وزير الإسكان وجهوده فى تطوير العشوائيات والمشروعات الجديدة وأن تكون على أعلى مستوى، ولكن نطالب بالنظر الشديد فى القرى وخاصة فى محافظات الأرياف للاهتمام بها، وأن تكون على نصب أعين المسئولين التنفيذيين، لافتا أن محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، لم تتخذ أى إجراءات رغم تكرار أزمات انقطاع المياه هناك.

 

وتابع عمرو حمروش أن الفترة المقبلة لا بد من الاهتمام بالقرى بشكل كبير لحل أزماتها بشكل دورى ومستمر، وأن يكون هناك اهتمام أعلى بالمرافق هناك وخاصة المياه.


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