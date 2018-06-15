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الجمعة، 15 يونيو 2018 04:52 م
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المواطنون يتفاعلون مع المباراة الأولى للمنتخب من داخل حديقة الحيوان

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:11 م
المواطنون يتفاعلون مع المباراة الأولى للمنتخب من داخل حديقة الحيوان المواطنون يتابعون كأس العالم بحديقة الحيوان
وائل ربيعى
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تفاعل المواطنون الذين أصروا على تشجيع المنتخب المصرى فى مباراته الأولى بكأس العالم، مع المباراة من أمام شاشات العرض التى وفرتها إدارة حديقة الحيوان لزوارها.

كان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أكد أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان، ووضع خطة تفصيلية فى أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها تجهيز شاشتى عرض كبيرتين لعرض مباراة مصر وأوروجواى فى كأس العالم التى تقام أول أيام العيد فى منطقة الأورمان بالقرب من باب النهضة بالحديقة، فتح أبواب الحديقة بدءاً من الساعة الثامنة صباحا.

وكذلك عرض بانوراما للولدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية ومنها (أبو عق – مها عربى – مكاو أزرق أصفر – أبو حراب سودانى – أبو شوك – سيسى – فقس ببغاء زنجاوى) حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، كما تم أيضا عمل عرض تدريبى لسباع البحر، تقديم عروض لمجموعات من المجترات الصغيرة بمنطقة باب الجيزة (باب 5) زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الابواب وكذا زيادة العاملين على هذه الابواب لراحة الجماهير.


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