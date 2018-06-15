video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 10:01 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية تطالب مالطا بتحقيق مستقل حول اغتيال صحفية

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:59 ص
المفوضية الأوروبية تطالب مالطا بتحقيق مستقل حول اغتيال صحفية المفوضية الأوروبية - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

طالبت المفوضة الأوروبية للعدل فيرا جوروفا، الخميس، فى فاليتا، بأن يكون التحقيق فى اغتيال صحفية ومدونة قتلت فى تفجير سيارتها العام الماضى، "مستقلا وشاملا"، وعبرت فى الوقت نفسه عن قلقها بشأن احترام مالطا للقانون الأوروبى حول تبييض الأموال.

وقالت جوروفا خلال زيارة إلى فاليتا، إن "المفوضية تعول على تحقيق مستقل وشامل لكشف المسئول الفعلى عن موت دافنى كاروانا جاليزيا، الذى سبب صدمة عميقة لأوروبا، وأوضحت جوروفا، أنها ستلتقى، الجمعة، المسئولين عن التحقيق فى مقتل هذه الصحفية والمدونة فى 16 أكتوبر 2017 وهى فى الثالثة والخمسين من العمر، فى تفجير سيارتها.

من جهة أخرى، دعت جوروفا إلى الحذر فى بيع السلطات المالطية "لجوازات سفر ذهبية" تسمح بالحصول على الجنسية إذا أقام من يشتريها سنة فى الجزيرة المتوسطية، وقالت إن "أى شخص يصبح مواطنًا مالطيًا يعنى أنه يصبح مواطنًا أوروبيًا يتمتع بكل الحقوق بما فيها حرية الحركة"، مؤكدة أنه يجب ألا تمنح الجنسية المالطية إلا للذين لديهم رابط فعلى مع البلد.

وأضافت "علينا ألا نسمح لمشبوهين بالقدوم إلى أوروبا والحصول على الجنسية واستخدامها لتبييض أموال أو تشكيل خطر أمنى"، مؤكدة أن "المفوضية تملك الحق الشرعى بالمطالبة بمعايير أساسية"، وتابعت "علينا تعزيز مكافحة غسل الأموال، وأخشى أن تكون هناك ثغرات فى النظام المالطى".

وما زال التحقيق فى اغتيال الصحفية جاريًا، وكان 3 رجال اتهموا فى الخامس من ديسمبر، دفعوا ببراءتهم من تركيب القنبلة التى أدى انفجارها إلى مقتل الصحفية، ومن الانتماء إلى منظمة اجرامية، وكانت الصحفية التى توصف بأنها "ويكيليس قائمة بذاتها" كشفت جوانب غامضة فى الحياة السياسية فى مالطا وهاجمت بعنف رئيس الوزراء جوزف موسكات (عمالى)، وكذلك زعيم المعارضة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتشار لافتات فى مالطا لإثارة قضية اغتيال صحفية مناهضة للفساد (صور)

صور.. منشورات تغزو عاصمة مالطا للمطالبة بالعدالة فى قضية اغتيال صحفية

اخبار عالمية

المفوضية الاوروبية

مالطا

غسل الاموال

اغتيال صحفية

اخبار العالم

اخبار اوروبا

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة