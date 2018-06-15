المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور الأردن ولبنان الأربعاء المقبل

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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية الاتحادية، شتيفان زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تزور كل من الأردن ولبنان، الأربعاء المقبل، فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجارى.

وأضاف المتحدث، فى تصريح، اليوم الجمعة، أن وفدا من مجلس النواب "البوندستاغ الألماني"، ورجال الأعمال يرافقون المستشارة الألمانية، مشيرا إلى أن فى الأردن ستقوم المستشارة ميركل بزيارة الجامعة الألمانية الأردنية، وسوف تشارك فى حضور جلسة مناقشة مع الطلاب.

وتابع "كما تلتقى ميركل مع العاهل الأردنى الملك عبدالله، حيث تناقش العلاقات الثنائية وآخر المستجدات والتطورات فى المنطقة، وبعد ذلك تزور ميركل وحدات القوات الألمانية المتمركزة فى الأردن من جنود (Bundeswehr)".

وأوضح زايبرت، أن خلال زيارة ميركل إلى لبنان، سوف تلتقى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى على طاولة مفاوضات اقتصادية تليها محادثات ثنائية، ويعقبها مؤتمر صحفى، كما ستقوم المستشارة ميركل بزيارة أحد المدارس ذات فترتين، حيث يتم فيها تدريس الأطفال اللبنانيين فى الصباح واللاجئين السوريين فى المساء، ثم تلاقى ميركل بعد ذلك رئيس البرلمان نبيه برى والرئيس ميشال عون.