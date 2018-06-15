"المرور": نشر الرادارات أعلى الطرق السريعة لمنع القيادة بسرعة زائدة

كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة، وسيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات، مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق خلال احتفالات عيد الفطر.

وتواجدت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحالات الذهاب والعودة وتنقلات المواطنين بين المحافظات.

كما تم نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق والمحاور وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمى الطرق، حيث تم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وطريق القطامية العين السخنة وطريق السويس القاهرة الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى.