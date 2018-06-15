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المترو يستمر اليوم وطوال أيام العيد فى العمل حتى الثانية صباحا

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:00 ص
المترو يستمر اليوم وطوال أيام العيد فى العمل حتى الثانية صباحا مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قررت شركة المترو استمرار زيادة ساعات تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة اليوم، الجمعة، وطوال أيام عيد الفطر حتى الثانية صباحا، بحيث تبدأ مواعيد التشغيل من الساعة 5.30 صباحا وتستمر حتى الثانية صباحاً بإجمالى عدد رحلات (1204) رحلة بالخطوط الثلاثة، وهى نفس المواعيد المعمول بها منذ بداية شهر رمضان.

 

ويقوم طوال ايام العيد آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية بالمرج الساعة 12.50 بعد منتصف الليل متجها إلى حلوان، ويقوم من حلوان 12.40 متجها إلى المرج، بحيث تنتهى آخر رحلة بالاتجاهين فى محطة النهاية الثانية بعد منتصف الليل.

 

كما يقوم آخر قطار بالخط الثانى من محطة البداية بشبرا الخيمة الساعة 1 صباحا متجها إلى المنيب، ويقوم آخر قطار من محطة البداية بالمنيب 1 صباحا متجها إلى شبرا الخيمة، ويقوم آخر قطار بالخط الثالث من العتبة 1.25 صباحا متجها إلى الأهرام بمصر الجديدة، ويقوم آخر قطار من محطة الأهرام بمصر الجديدة 12.40 بعد منتصف الليل متجها إلى العتبة، على أن يتلقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.

 


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