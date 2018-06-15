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الشرطة النسائية تؤمن مداخل دور السينما لمنع التحرش فى أول أيام العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:33 م
الشرطة النسائية تؤمن مداخل دور السينما لمنع التحرش فى أول أيام العيد الشرطة النسائية
كتب أمانى الأخرس
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شنت الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة حملات لتأمين النساء شملت مداخل دور العرض السينمائى فى منطقة وسط القاهرة لمواجهة التحرش، وحماية الفتيات من المضايقات.

وترأست حملات الشرطة النسائية العميد نشوى محمود، مدير الإدارة اليوم الجمعة، حملات تأمين واسعة على مداخل سينمات وسط البلد، للتصدى للتحرش.

 

وأكدت العميد نشوى، أن الشرطة النسائية عليها رصد أى حالات تحرش قد تتعرض لها الفتيات خلال احتفالتهن بعيد الأضحى ومنع أى مضايقات يتعرضن لها أو يفسد فرحتهن. بالتعاون مع مباحث القاهرة ومباحث الآداب.

 


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