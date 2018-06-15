السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة لأداء صلاة العيد وسط أبناء الشهداء

كتب سمير حسنى

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مسجد المشير طنطاوى، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد محمد أحمد زكى وزير الدفاع.

وكان مسجد المشير طنطاوى استعد لاستقبال الرئيس السيسي، الذى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك وسط حضور 100 طفل من أبناء شهداء الجيش والشرطة، الذين دعاهم الرئيس لأداء صلاة العيد إلى جانبه، حيث ارتدوا زى آباءهم العسكرى خلال الصلاة.

ويحتفل الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك اليوم، الجمعة.