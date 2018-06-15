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السيسي لأبناء الشهداء: "كل سنة وأنتم طيبين.. ومنورين الدنيا كلها"

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:52 ص
السيسي لأبناء الشهداء: "كل سنة وأنتم طيبين.. ومنورين الدنيا كلها" الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى
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قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لأبناء الشهداء، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين ومنورين الدنيا كلها.. سعدنا وفرحنا ومليتوا الدنيا بركة، وأنا منتظر اليوم ده من شهور والله".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس لأبناء الشهداء، الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.

 


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الرئيس يصلى العيد

السيسي يصلى العيد




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