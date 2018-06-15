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السياحة والاستثمار تطلقان هاشتاج thisisegypt# للترويج لمصر بالمونديال

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:50 م
السياحة والاستثمار تطلقان هاشتاج thisisegypt# للترويج لمصر بالمونديال الدكتورة رانيا المشاط وإنفانتينو رئيس فيفا
كتب محمود العمرى
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أطلقت وزارتا السياحة والاستثمار هاشتاج #thisisegypt ، فى مونديال روسيا 2018 ، وذلك للترويج للمقصد المصرى فى أكبر حدث رياضى عالمى وهو بطولة كأس العالم فيفا 2018، بالإضافة إلى شعار #ExperienceEgypt (# اكتشف مصر)، والذى ظهر فى الملعب اليوم خلال مباراة منتخبنا الوطنى أمام منتخب أوروجواى، كما ظهر أمس خلال مباراة المنتخب السعودى أمام منتخب روسيا.

 

ويأتى ذلك بعد توقيع مصر لأول مرة فى التاريخ تعاقدًا رسميًا مع الاتحاد الدولى لكرم القدم "فيفا"، لتصبح داعمًا رسميًا وإقليميًا لبطولة كأس العالم روسيا 2018 عن أفريقيا والشرق الأوسط، وتم توقيع العقود -الذى تم فى العاصمة الروسية موسكو- بحضور السويسرى جيانى إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، ومن الجانب المصرى كل من وزير الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ووزير السياحة رانيا المشاط، وحرر العقود ممثلا عن الجانبين شركة بريزنتيشن سبورتس ووقع عنها محمد كامل رئيس مجلس الإدارة، وبحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ونواب رئيس الاتحاد الدولى ومدير التسويق بالاتحاد الدولى لكرة القدم، إلى جانب كل من المهندس أحمد مجاهد، والدكتور كرم كردى عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، وثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد.

 

 

 

 


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