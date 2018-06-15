السفير اليمنى بالقاهرة يبعث برقية تهنئة للرئيس عبد ربه بمناسبة عيد الفطر

إيمان حنا

بعث الدكتور محمد مارم السفير اليمنى بالقاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد ربه منصور ولأعضاء السفارة اليمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال فى برقيته: "فخامة الأخ الرئيس والقائد المناضل الغيور عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهوريه القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أرفع إليكم باسمى والأخوة أعضاء السفارة وملحقياتها وكافة أفراد الجالية اليمنية في مصر الشقيقة أخلص التهانى، وأصدق التبريكات القلبية وأطيب التمنيات بموفور الصحة والمزيد من النجاح والتوفيق، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذى يحل علينا وشعبنا اليمنى العظيم بقيادتكم التاريخية الوطنيه يحتفل بمناسبة ذكرى تحرير عدن وقرب استعادة مدينة الحديده ويخوض في نفس الوقت غمار مرحلة فارقة ومصيرية لدحر وإفشال آخر حلقات المخططات التآمرية للميليشيات والعصابات الانقلابية ومن يقف وراءها وإحلال السلام والاستقرار والأمن والأمان في ربوع بلادنا الطيبة بعد أن تتجاوز ما تمر به من أوضاع إنسانية صعبة بلغت حدا لا يمكن احتماله ولا يجوز السكوت عليه وذلك بسبب ما قام ويقوم به الانقلابيون من ممارسات عدوانية غير وطنية وغير مسؤولة.

أضاف مارم :"إن شعبنا اليمني العظيم بكل فئاته وقواه الوطنية سيظل معكم والى جانبكم تحت راية الشرعية الدستورية الخفاقة لقطع الطريق على مؤامرات ومشاريع القوى الظلامية المارقة بمختلف نزعاتها وتوجهاتها العنصرية والمضي قدما نحو بناء الدولة اليمنية المسؤولة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية التي يعيش في ظلها المواطن اليمني حرا عزيزا موفور الكرامة، دولة اتحادية يسودها الازدهار والتقدم في كل الأقاليم، أهنئكم مجددا وأسال الله ان يسدد خطاكم ويجعلكم على الدوام ذخرا وسندا منيعا للأمة والوطن".

ومن جانب آخر هنأ أعضاء السفارة وملحقياتها وأعضاء الجالية اليمنية فى القاهرة بمناسبة العيد ، وقال "يطيب أن اغتنم فرصة حلول عيد الفطر المبارك فأتوجه إليكم بأخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بموفور الصحة والمزيد من النجاح والتوفيق سائلا المولى سبحانه ان يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا العزيزة وأشقائنا الأعزاء في جمهورية مصر العربية الشقيقه قيادة وحكومة وشعبا والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأضاف :"إنني اذ استحضر طلائع الزحف العظيم والانتصارات المتعاظمة بكل ما يتجلى فيها من معاني الإخلاص والتضحية والوفاء واستشعار المسؤولية امام الشعب والوطن ".، " وأؤكد مجددا على أن المسيرة اليمنية المظفرة بقيادة الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعه كل الشرفاء والمخلصين من أبناء هذه الوطن ماضية في طريقها لمواجهة ودحر الميليشيات الانقلابية بنزعاتها الترابيةِ السلالية والعنصرية وإجهاض كل أجنداتها الهدامة ومشاريعها التخريبية التآمرية التي تستهدف بلادنا ومحيطها القريب والبعيد ليستأنف شعبنا اليمني العظيم بقيادته السياسية الوطنية المخلصه تقدمه في إيمان وثبات من أجل استعادة وبناء دولته المدنية الاتحادية الحديثه القائمة على أساس النظام والقانون والتي يعيش في ظلها المواطن اليمني حرا عزيزا موفور الكرامه دون أي إقصاء أو تهميش" .