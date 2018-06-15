الزراعة: إجراءات جديدة للرقابة على أسواق الأسماك الطازجة والمملحة فى العيد

كتب عز النوبى

كلف الدكتور إبراهيم محروس،رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،مديريات الطب البيطرى بالمحافظات خاصة أطباء التفتيش على اللحوم والأسماك ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على الأسواق الخاصة بالأسماك ( الطازجة - المجمدة - المملحة)، خلال عيد الفطر المبارك وزيادة كمية المعروض فى الأسواق من الأسماك الطازجة والمملحة ومع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة فى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الأنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وتشمل الإجراءات الرقابية التى تم اعتمادها:

- التنسيق بين المديريات و الإدارات البيطرية بالمراكز التابعة لها لوضع مصانع الأسماك المملحة والمدخنة تحت المراقبة المستمرة وفحص الإنتاج أولاً بأول وكذا أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة لتكون تحت المراقبة وخاضعة للتفتيش فى أى وقت .

- التنسيق مع الإدارات المعاونة لعمل حملات تفتيشية باستمرار على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك بجميع أنواعها مثل إدارة مباحث التموين وإدارة الرقابة بمديرية التموين .

- إلغاء الاجازات والراحات للأطباء العاملين بالتفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وكذا إدارات المجازر ليكونوا على أهبة الاستعداد فى أى وقت.

- تجهيز غرف للطوارئ بالمديريات للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجية لتلقى أى شكاوي من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للقيام بالتحقق منها والعمل على حلها فى حينه .

- التأكيد على إتباع القواعد الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية للإسماك وذلك لتقديم الغذاء الصحى الآمن للمواطنين خاصة مع وجود الأسواق المفتوحة .

وناشدت الخدمات البيطرية، المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات تحدث فى الأسواق حرصا على صحتهم وسلامتهم .