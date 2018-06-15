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الرئيس اليمنى يتفقد الوحدات الرمزية من القوات السعودية والإماراتية بعدن

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:51 م
الرئيس اليمنى يتفقد الوحدات الرمزية من القوات السعودية والإماراتية بعدن الرئيس عبد ربه يتفقد الجنود فى العيد
إيمان حنا
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قام الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية للوحدات الرمزية من القوات السعودية والإماراتية بقصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وتبادل الرئيس مع الوحدات الرمزية من القوات السعودية والإماراتية التهانى والتبريكات بمناسبة العيد، مثمنا ثباتهم ومواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم اليمن ونصرته على قوى التمرد والانقلاب من الميليشيا الحوثية الإيرانية.

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وقال عبد ربه خلال زيارته: "لقد سطرتم بدمائكم الزكية ملاحم بطولية ستظل حاضرة فى وجدان شعبنا اليمنى لوضع حدا للتمدد الفارسى ومشروعه البغيض لاستهداف اليمن والمنطقة، مؤكدا على واحدية الهدف والهوية والمصير المشترك.

 

وكان الرئيس عبد ربه قد وصل صباح أمس العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة عملية "النصر الذهبى" وتفقد الجنود المشاركين فى معارك الحديدة والساحل، وكان فى استقباله لدى وصوله أعضاء الحكومة اليمنية وعلى رأسهم الدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء.


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