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الرئيس الصومالى يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:54 م
الرئيس الصومالى يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالى
كتب محمد الجالى
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الصومالى تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار، وللحكومة المصرية الجديدة التوفيق والنجاح.

وأعرب الرئيس السيسى عن خالص تقديره للرئيس الصومالى، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة الصومال الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.

وتناول الاتصال آخر تطورات الأوضاع فى الصومال، حيث استعرض الرئيس الصومالى الخطوات التى تقوم بها بلاده لمكافحة الإرهاب، معرباً عن حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا.

وأشار الرئيس من جانبه إلى قوة العلاقات التى تربط بين مصر والصومال، مؤكداً استمرار موقف مصر الداعم للصومال، ومعرباً عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.


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