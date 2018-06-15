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الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:37 ص
الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة جرائم إلكترونية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الأجهزة الأمنية عقب الاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على حسابين لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى مجال مكافحة قضايا الغش أثناء الامتحانات تم ضبط ( 12 ) حسابا لقيام القائمين عليها بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

وفى مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين، تم ضبط ( 35 ) متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.


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