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"الحوثى" يعترف بانهيار قواته فى الحديدة

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:33 م
"الحوثى" يعترف بانهيار قواته فى الحديدة عبد الملك الحوثى
إيمان حنا
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اعترف زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثى، بوقوع انهيارات فى صفوف ميليشياته بجبهات الساحل الغربى، خاصة فى الحديدة، كما اعترف الحوثى، حسبما نقلت سكاى نيوز، بارتباك صفوف قواته، مستجديا عناصر ميليشياته بتأمين زخم بشرى للمعركة.

وكان العشرات من ميليشيات الحوثى الإيرانية قد لقوا حتفهم فى مواجهات مع المقاومة اليمنية المدعومة بقوات تحالف دعم الشرعية اليمنية، التى حققت تقدما كبيرا على جبهة الحديدة، حيث باتت مواقع المتمردين فى المدينة بمرمى القوات المتقدمة، الخميس.

ولم تستطع عناصر ميليشيات الحوثى الصمود أمام هجوم آلاف المقاتلين من قوات المقاومة اليمنية على مواقعها التى تتمترس خلفها، ما أسفر عن انهيارات كبيرة فى صفوفها وأسر العشرات منها، بينهم قيادات ميدانية، ممن يديرون المعارك فى جبهة الحديدة.

وبالتزامن مع وصول المقاومة المشتركة، بمشاركة ودعم من قوات التحالف، إلى مشارف مطار الحديدة، مشطت قوات المقاومة المشتركة أوكار الميليشيات فى المناطق المحررة بجبهة الحديدة، وعملت على انتزاع الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها الحوثيون بشكل عشوائى فى محاولة منها لإيقاف تقدم قوات المقاومة اليمنية.

وواصلت قوات التحالف العربى والمقاومة اليمنية تقدمها الميدانى من عدة محاور تجاه الحديدة، محققة بذلك انتصارات عسكرية كبيرة وسط استنزاف قدرات الحوثيين البشرية والعسكرية، وذلك ضمن عملية عسكرية كبرى وحاسمة لاستعادة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثى الموالية لإيران.


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