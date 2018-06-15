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الجيش اليمنى يسيطر على محيط مطار الحديدة

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:33 ص
الجيش اليمنى يسيطر على محيط مطار الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
وكالات الأنباء
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سيطرت قوات الجيش اليمنى، المدعومة من التحالف العربى، على محيط مطار الحديدة الدولى فى ضواحى مدينة الحديدة غربى اليمن، بعد معارك عنيفة مع مسلحى جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة.

وأعلن موقع الجيش اليمنى "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش سيطرت، اليوم الجمعة 15 يونيو، بغطاء نارى كثيف من قوات التحالف، على دوار مطار الحديدة الدولى خلال عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم لاقتحام المطار وتأمينه"

وأضاف أن "العشرات من عناصر المليشيا قتلوا خلال معارك عنيفة فى دوار المطار انتهت بالسيطرة عليه"، مشيراً إلى "أن الجيش يواصل تقدمه باتجاه المطار بإسناد جوى ومدفعى وبحرى من قوات التحالف".

 

 

 

 


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