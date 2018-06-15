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الجيش الأمريكى يعلن استهداف قياديا فى تنظيم مسلح بأفغانستان

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:20 ص
الجيش الأمريكى يعلن استهداف قياديا فى تنظيم مسلح بأفغانستان عناصر من الجيش الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال الجيش الأمريكى، إنه وجه ضربة استهدفت قياديا فى تنظيم مسلح بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان، وصرح مسئول أمريكى بأن هناك اعتقادا بأن الشخص المستهدف هو قائد حركة طالبان الباكستانية.

وقال اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل المتحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان "نفذت القوات الأمريكية ضربة لمكافحة الإرهاب يوم 13 يونيو فى إقليم كونار بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان استهدفت قياديا بارزا فى تنظيم إرهابي".

وقال مسؤول عسكرى أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك اعتقادا بأن المستهدف كان الملا فضل الله قائد جماعة طالبان الباكستانية التى بدأت تمردا فى باكستان منذ عشر سنوات.

وقال المسؤول إن حالة فضل الله ليست واضحة، وفى مارس عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تقود إلى فضل الله.

ورغم أن مسلحى طالبان الباكستانية ما زالوا ينفذون هجمات، فإن الحركة فقدت السيطرة على كل الأراضى فى باكستان منذ هجوم نفذته فى ديسمبر 2014 على مدرسة عسكرية وأسفر عن مقتل 132 تلميذا.

وهددت طالبان الباكستانية، واسمها باللغة الأردية تحريك طالبان باكستان، بشن هجمات فى الأراضى الأمريكية، وأعلنت مسؤوليتها عن هجوم فاشل بقنبلة فى ميدان تايمز سكوير فى نيويورك عام 2010.

وفى عام 2012 أطلق مسلحوها النار على ملاله يوسفزاى التى كان عمرها آنذاك 11 عاما والتى كانت تدافع عن حق الفتيات فى التعليم. وحصلت ملاله على جائزة نوبل للسلام فى عام 2014.

 


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الجيش الأمريكى

قيادى

تنظيم مسلح

أفغانستان




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