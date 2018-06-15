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الجارديان: محمد صلاح تمكن من تحقيق المستحيل ووحد المصريين

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:36 م
الجارديان: محمد صلاح تمكن من تحقيق المستحيل ووحد المصريين محمد صلاح
كتبت رباب فتحى
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تحت عنوان "كيف تمكن صلاح من تحقيق المستحيل: توحيد المصريين"، ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على حب المصريين لـ"الملك المصرى"، معتبرة أنه "رمزا نادرا" توحد خلفه جميع أطياف المصريين بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو طبقاتهم الاجتماعية، واصفة بذلك بالأمر المذهل بالنظر إلى سنوات الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى أعقبت ثورة عام 2011. 
 
 
وأضافت الصحيفة أن ردة فعل مصر على إصابة الكتف التى تعرض لها صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا الشهر الماضى بعد تحدى من سرجيو راموس من ريال مدريد، والتى أثارت شكوك بشأن مشاركته فى مباريات كأس العالم، أظهرت كيف أنه يحظى بالاحترام فى البلاد، حتى أن وسائل الإعلام كتبت إن ليلة إصابته بكى فيها جميع المصريين.
 
واستشهدت "الجارديان" برد فعل المصريين على وسائل التواصل الاجتماعى انتقاما من راموس، وكيف عكفوا على تخصيص منشوراتهم لسبه بعدما أصاب كتف صلاح فى المباراة فى كييف، حتى أن محامى مصرى رفع دعوى قضائية ضده لتسببه فى "ضرر جسدى ونفسى" لجموع المصريين. 
 
وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية فى مصر: "محمد صلاح مهم للغاية لأنه رمز ... مثل توت عنخ آمون، مثل الأهرامات". 
 
ونقلت الصحيفة عن صحفى مصرى قوله إن مقارنة صلاح، مع كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي "أمر غير مسبوق بالنسبة لأى لاعب كرة قدم مصرى فى أى وقت فى التاريخ".
 
 

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