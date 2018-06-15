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التموين: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:40 ص
التموين: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور محمد عاطف  رئيس الشركة المصرية  لتجارة الجملة، فتح منافذ الشركة طوال أيام عيد الفطر المبارك فى محافظات الوجه القبلى،  لاستمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة والمبردة واللحوم والدواجن المجدة بأسعار مخفضة للمواطنين، تتراوح من 20 إلى 30%.

وكشف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن إنشاء غرفة عمليات رئيسية فى الشركة، وكذلك فى الإدارات بالمحافظات خلال أيام العيد، لمتابعة عمليات ضخ السلع فى منافذ الشركة بمحافظات الوجه القبلى، لافتا إلى أنه يتم طرح لحوم طازجة يوميا بفروع ومنافذ الشركة لـ 40  إلى 59 رأس ماشية، بجانب طرح ما يقرب من 75 طن لحوم مجمدة، و100 طن دواجن مجمدة يوميًا.

 


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التموين

محمد عاطف

المجمعات الاستهلاكية

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