التموين: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، فتح منافذ الشركة طوال أيام عيد الفطر المبارك فى محافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة والمبردة واللحوم والدواجن المجدة بأسعار مخفضة للمواطنين، تتراوح من 20 إلى 30%.

وكشف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن إنشاء غرفة عمليات رئيسية فى الشركة، وكذلك فى الإدارات بالمحافظات خلال أيام العيد، لمتابعة عمليات ضخ السلع فى منافذ الشركة بمحافظات الوجه القبلى، لافتا إلى أنه يتم طرح لحوم طازجة يوميا بفروع ومنافذ الشركة لـ 40 إلى 59 رأس ماشية، بجانب طرح ما يقرب من 75 طن لحوم مجمدة، و100 طن دواجن مجمدة يوميًا.