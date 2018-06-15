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"التموين" تبدأ تعديل مواعيد المخابز لتوفير الخبز للمواطنين

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:19 ص
"التموين" تبدأ تعديل مواعيد المخابز لتوفير الخبز للمواطنين صوره ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة  تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، كما كانت قبل شهر رمضان، وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

 

فيما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين خلال أيام العيد ، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى.

 

وكانت وزارة التموين قد قامت بالتنسيق  مع وزارة البترول،  لزيادة حصص المحافظات من البوتاجاز،  لتفادى حدوث أى أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع الزام جميع المخابز بإعلان المواعيد للتشغيل أمام المستهلكين، على أن يتم إنتاج كامل حصص الدقيق المدعم وبيعها بالأسعار المحددة، وعدم تسريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء.

 

 

 

 

 


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التموين

المخابز

الخبز




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