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التعليم: استكمال تصحيح إنجليزى الثانوية العامة منتصف الأسبوع الجارى

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:29 م
التعليم: استكمال تصحيح إنجليزى الثانوية العامة منتصف الأسبوع الجارى الدكتور طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس إن العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية مرضية للغاية وأظهرت مدى تطابق أسئلة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية. 

 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم استكمال تصحيح كراسات الامتحان منتصف الأسبوع الجارى 19 يونيو الجارى عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.
 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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