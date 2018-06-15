التحفظ على لحوم فاسدة وعرضها على لجنة ثلاثية لفحصها بعد ضبطها بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها داخل مصنع غير مرخص بالجيزة، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع صاحب مصنع لكميات من اللحوم الفاسدة، وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

وبمداهمة المصنع تم القبض على مالكه، وضبط بحوزته طن ونصف من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.