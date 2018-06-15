البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة زيادة 0.6%

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 907.991 جنيه، بارتفاع بنسبة 0.6% عن الأسبوع الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 486.484 مليار جنيه إلى 493.371 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 1.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 196.357 مليار جنيه إلى 195.623 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 682.841 مليار جنيه إلى 688.994 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.9%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 270 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 260 ألف سند تقريباً.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة