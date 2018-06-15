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البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة زيادة 0.6%

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:00 ص
البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة زيادة 0.6% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 907.991 جنيه، بارتفاع بنسبة 0.6% عن الأسبوع الماضى.
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 486.484 مليار جنيه إلى 493.371 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 1.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 196.357 مليار جنيه إلى 195.623 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 682.841 مليار جنيه إلى 688.994 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.9%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 270 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 260 ألف سند تقريباً.
 
 

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