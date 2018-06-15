البترول والداخلية تشنان حملات مكثفة على محطات الوقود للتأكد من عدم التخزين

كتب رامى محيى الدين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أخبارا عن حملات تشنها وزارة البترول بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية على محطات الوقود بالقاهرة والمحافظات للتأكد من انتظام العمل بها، وبيع المواد البترولية للمواطنين دون أى معوقات.

وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن هذه الحملات تأتى للتأكد من أن محطات الوقود تعمل بانتظام وتبيع المواد البترولية للمواطنبن من قائدى السيارات ولا تعمل على تخزينها.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى ارتياحهم لوجود مثل هذه الحملات التى تعمل على التأكد من بيع المواد البترولية وعدم تخزين المواد البترولية واللجوء لبيعها فى السوق السوداء .