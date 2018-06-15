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البترول: انتظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد خلال أيام العيد والصيف

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:00 ص
البترول: انتظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد خلال أيام العيد والصيف الوقود - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، انتظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد فى الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك يأتى ضمن خطة العمل المتبعة بالوزارة والتى تتطلب إعداد مسبق لمواجهة الزيادات الموسمية فى استهلاك الوقود أثناء السفر للصعيد لقضاء إجازة العيد أو السفر إلى المدن الساحلية والمصايف.

وأشار "عبد العزيز" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى توافر مخزون احتياطى آمن من المشتقات البترولية يكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للسوق المحلية، خلال فترة العيد والإجازات.

وأكد "عبد العزيز" على عمل غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول على مدار الـ24 ساعة ومتابعتها لحركة نقل وتوزيع الوقود لمحطات التموين وجاهزية أسطول النقل وزيادة حصص المحطات خاصة المتواجدة على الطرق السريعة لمواجهة حركة السفر، وجاهزيتها لتلقى أى استفسارات أو شكاوى وذلك على الخط الساخن 19816 لغرفة عمليات هيئة البترول ورقم 19096 لغرفة عمليات بتروجاس، ورقم 19492 لشركة بوتاجاسكو.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد عقد اجتماعاً موسعاً فى إطار استعدادات قطاع البترول لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية خلال أيام عيد الفطر والاجازات وللاطمئنان على موقف توافر امدادات الوقود من البنزين والسولار والبوتاجاز والأرصدة من الإنتاج المحلى والاستيراد لمواجهة حركة النقل الزائدة والسفر على الطرق السريعة، وذلك بحضور وكيل أول الوزارة ورئيس هيئة البترول ونوابه للتجارة الداخلية والخارجية والتكرير والنقل والتوزيع ورؤساء شركات مصر والتعاون للبترول والنيل وبتروجاس وبوتاجاسكو والسهام.


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