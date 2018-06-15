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"الإنتربول" يجدد النشرة الحمراء وتعميم لـ192 دولة من أجل ملاحقة محمود عزت

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:46 م
"الإنتربول" يجدد النشرة الحمراء وتعميم لـ192 دولة من أجل ملاحقة محمود عزت محمود عزت
دينا الحسينى
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جدد الإنتربول الدولى نشراته الحمراء لعواصم العالم لتسليم الإرهابيين والمطلوبين لدى الجهات الأمنية والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار وأحكام قضائية. 

وقام الإنتربول بالتنسيق مع نيابة التعاون الدولى بتعميم البحث عن الإرهابى الهارب محمود عزت، وتم التنسيق مع 192 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة  لإفادة مصر بموقف الهارب عزت ومعرفة إن كان تردد على أى دولة من لدول الأعضاء بالمنظمة من عدمه.

كما تم تجديد المذكرة الثنائية الموقعة بين مصر وبين الدول غير الأعضاء بمنظمة الإنتربول للبحث عن المطلوبين تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.


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