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الأمم المتحدة: أجزاء صواريخ أطلقها الحوثيين على السعودية مصدرها إيران

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:51 ص
الأمم المتحدة: أجزاء صواريخ أطلقها الحوثيين على السعودية مصدرها إيران الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
(رويترز)
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس فى تقرير سرى لمجلس الأمن الدولى إن بقايا خمسة صواريخ أطلقها الحوثيون فى اليمن على السعودية منذ يوليو 2017 "تشترك فى سمات تصميم نوع معروف من الصواريخ" تصنعه إيران وإن بعض المكونات صنعت فى إيران.

لكن جوتيريس قال فى تقرير نصف سنوى بشأن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران إن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحديد متى نقلت الصواريخ أو مكوناتها أو التكنولوجيا المرتبطة بها من إيران وما إذا كان ذلك انتهك القيود التى تفرضها الأمم المتحدة.

ويمثل التقرير الذى يحمل تاريخ 12 يونيو، واطلعت عليه رويترز، ضربة أخرى للجهود الأمريكية الرامية إلى مساءلة إيران بشأن اتهامات بأنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة المرتبطة باليمن وإيران من خلال إمداد الحوثيين بالأسلحة.

وفى فبراير استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلة محاولة غربية لدفع مجلس الأمن لتحميل طهران المسؤولية.

وقال جوتيريس إن مسؤولى الأمم المتحدة فحصوا أيضا أسلحة ومواد متعلقة بها ضبطت فى البحرين وفى سفينة لم يكن عليها طاقم كانت محملة بالمتفجرات ضبطتها قوات الإمارات.

وأضاف: "الأمانة العامة واثقة من أن بعض الأسلحة والمواد المتعلقة بها التى فحصتها فى الواقعتين صنعت فى إيران، لكنها لم تخلص إلى أدلة تثبت أن تلك المواد نقلت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 16 يناير 2016".

 


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