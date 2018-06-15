الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت ثانى أيام العيد، طقس معتدل على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت بالقاهرة العظمى 42 والصغرى 28 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21.