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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:44 ص
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت ثانى أيام العيد، طقس معتدل على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية،  شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.
 
وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت بالقاهرة العظمى 42  والصغرى 28 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 29  والصغرى 21.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 28 42

وسط الدلتا 27 40

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 32

مطروح 21 29

السلوم 20 31

سيوة 24 36

بورسعيد 26 31

دمياط 24 32

العريش 19 43

رفح 18 42

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 40

رأس سدر 26 39

نخل 22 41

نويبع 28 39

طابا 24 39

كاترين 21 36

الطور 25 39

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 40

مرسى علم 28 36

الفيوم 27 43

بنى سويف 26 43

المنيا 25 44

أسيوط 27 44

سوهاج 26 44

قنا 28 44

الأقصر 26 45

أسوان 31 45

أبوسمبل 31 43

الوادى الجديد 26 46

شلاتين 27 39

ابو رماد 27 38

راس حدربة 28 38

حلايب 29 37

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 28 43

الرياض 27 41

المنامة 33 40

أبوظبى 32 40

الدوحة 32 42

الكويت 31 44

دمشق 20 36

بيروت 25 31

عمان 20 35

القدس 20 34

غزة 24 38

بغداد 28 40

مسقط 32 38

صنعاء 14 27

الخرطوم 31 42

طرابلس 19 26

تونس 18 28

الجزائر 18 24

الرباط 17 26

نواكشوط 21 27

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 15 29

اسطنبول 20 27

اسلام اباد 24 38

نيودلهى 30 40

جاكرتا 24 33

بكين 21 31

كوالامبور 24 33

طوكيو 13 20

أثينا 19 26

روما 17 28

باريس 12 21

مدريد 17 31

برلين 16 24

لندن 11 19

مونتريال 16 27

موسكو 12 22

نيويورك 17 26

واشنطن 18 27

 
 

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