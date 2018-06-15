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الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة أحوال الطقس فى القاهرة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 27 39 
وسط الدلتا 26 39
الإسكندرية 18 34
بلطيم 20 35
مطروح 21 33
السلوم 21 31
سيوة 24 43 
بورسعيد 24 31
دمياط 22 32
العريش 20 35
رفح 18 34
الإسماعيلية 20 39
السويس 20 40
رأس سدر 25 38
نخل 16 37
نويبع 27 38
طابا 21 37 
كاترين 19 33
الطور 23 36
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 28 38
مرسى علم 27 37
الفيوم 24 40
بنى سويف 24 40
المنيا 24 40
أسيوط 23 41 
سوهاج 28 41
قنا 26 42
الأقصر 25 42 
أسوان 31 43 
أبوسمبل 31 42
الوادى الجديد 25 43
شلاتين 26 37
ابو رماد 27 36
راس حدربة 28 36
حلايب 29 35
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 29 43 
المدينة 25 41
الرياض 26 41
المنامة 33 41
أبوظبى 31 41
الدوحة 33 43
الكويت 31 44
دمشق 16 34
بيروت 24 30
عمان 18 31
القدس 18 29 
غزة 23 33
بغداد 27 41
مسقط 33 38
صنعاء 15 29
الخرطوم 30 42
طرابلس 20 27
تونس 19 29
الجزائر 16 24
الرباط 17 27
نواكشوط 22 32 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
أنقرة 15 29 
اسطنبول 21 31
اسلام اباد 25 41
نيودلهى 30 41
جاكرتا 25 33
بكين 20 33
كوالامبور 25 33
طوكيو 16 23
أثينا 20 29
روما 17 28
باريس 12 22
مدريد 18 30
برلين 15 24
لندن 12 20
مونتريال 15 26
موسكو 12 21
نيويورك 17 26
واشنطن 16 28
 
 

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