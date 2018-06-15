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استنفار أمنى على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:00 ص
استنفار أمنى على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك احتفالات عيد الفطر - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تشهد البلاد، اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك فى جميع ربوع البلاد.

 

وتدفع قوات الشرطة بتشكيلات أمنية فى كافة المحاور والشوارع الرئيسية، لتأمين الاحتفالات، فيما يتفقد مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن الشوارع لمراجعة خطط التأمين والتأكد من الانتشار الشرطى.

 

وتتواجد الشرطة النسائية فى الشوارع لتأمين الفتيات والسيدات والتصدى لأية محاولات للتحرش خاصة بمحيط دور السينما والحدائق العامة.

 

وتؤمن أجهزة الأمن ساحات عيد الفطر المبارك فى مختلف ربوع البلاد، وتؤمن الطرق التى تؤدى إليها.

 


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