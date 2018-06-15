استخراج شهادات وفاة أسرة "مذبحة الرحاب" بعد عيد الفطر

كتب أحمد حسنى

أكد مصدر مطلع بنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، أن النيابة ستصدر الإذن باستخراج شهادات الوفاة الخاصة بأسرة "مذبحة الرحاب" بعد إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة وأن القضية فى طريقها للإغلاق بعد ورود تقرير اللجنة الثلاثية التى شكلها النائب العام من كبار أطباء الطب الشرعى.

وأضاف المصدر، أن اللجنة الثلاثية أوضحت فى تقريرها عدم وجود شبهة جنائية بالحادثة، وهو ما يدعم فرضية الانتحار بعد قتل الأب لأفراد الأسرة، بسبب الديون، موضحا أن النيابة ستعلن تفاصيل القضية فى بيان لها بعد عيد الفطر.

كان محامى أسرة الرحاب، قد تقدم بطلب لاستخراج شهادات الوفاة الخاصة بالأسرة من سرايا النيابة، لبيان سبب الوفاة وتقسيم الإرث وتوزيعه على الورثة وفقا للقانون.