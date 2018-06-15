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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب بطريق القاهرة - الفيوم

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:21 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب بطريق القاهرة - الفيوم إنقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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انقلبت سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، قبل كمين كوم أوشيم الأمنى، ما أدى لإصابة 8 مواطنين من قرية سنرو القبلية، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام، لتلقى العلاج.

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مدير مستشفى الفيوم العام، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، قبل كمين كوم أوشيم الأمنى، فى اتجاه الفيوم، ما أدى لإصابة 8 من مستقليها، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، هم: "فرحة محمود.ع" (53 سنة)، و"عزة شعبان.ع" (20 سنة)، و"مريم سعودى.ح" (8 سنوات)، و"فاطمة زكى.ل" (25 سنة)، و"حبيبة سعودي.ح" (6 سنوات)، و"لوجى سعودي.ح" (4 سنوات)، و"يوسف سعودي.ح" (6 شهور)، و"سعودى حمدي" (32 سنة)، وتم علاجهم فى المستشفى، وتقرر خروجهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 

 


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