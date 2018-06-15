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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة إسعاف وسيارة نقل بالبحيرة

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:26 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة إسعاف وسيارة نقل بالبحيرة تصادم سيارات - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة
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أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارة إسعاف وسيارة نقل، بالقرب من مدينة أبو حمص بالبحيرة.

 

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبوحمص بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع، أمام قرية القصر المصرى اتجاه الإسكندريه، وحدوث تصادم بين سيارة إسعاف قيادة "أيمن .ا.ا" 36 سنة سائق، وسياره نقل بمقطوره قيادة "وليد .س.ع" 38 سنة سائق.

 

وذلك أثناء سير السياره الأولى بالطريق المشار إليه، وحال تخطى قائدها إحدى السيارات اختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسياره الثانيه من الخلف، والتى كانت تسير أمامه فى ذات الاتجاه. 
 

أسفر الحادث عن إصابة قائد السياره الأولى و2 من مستقليها بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى كفرالدوار العام للعلاج، وتم عمل اللازم لهم.


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