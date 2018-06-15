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إسكان البرلمان تطالب بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:30 ص
إسكان البرلمان تطالب بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عمل حصر دقيق بكل العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح يسرى المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العقارات الآيلة للسقوط تشكل خطورة كبرى على المواطنين خاصة تلك المصنفة شديدة الخطورة وهناك العديد من المنازل التى انهارت فى عدد من المحافظات المختلفة وراح ضحيتها الكثير من المواطنين، ولهذا لا بد من عمل حصر شامل لهذه العقارات تمهيدا للتعامل معها وفقا للقانون.

 

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المنازل الآيلة للسقوط والصادر لها قرار غزالة لابد من تنفيذ هذه القرارات على الفور ولكن لا بد من مراعاة الحالات غير القادرة التى لا تستطيع توفير مسكن بديل وبالتالى يمتنع هؤلاء عن تنفيذ قرارات الإزالة وتكون النتيجة انهيار المنازل عليهم.


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