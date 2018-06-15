كتبت نورهان حسن

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

السفارة الأمريكية: هنفضل نشجع الفراعنة.. تتعوض الماتش الجاى مع روسيا



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عاصى الحلانى ينشر كليب "نسايم الحرية" تشجيعا لمنتخب مصر فى المونديال



عاصى الحلانى

نجوم الفن يدعمون المنتخب الوطنى فى مباراته مع أوروجواى



محمد امام



محمود العسيلى

نجيب ساويرس من استاد مباراة مصر وأوروجواى: "ادعولنا.. يارب"



نجيب ساويرس

شاهد.. الكينج ينشر فيديو دعم نجوم الفن للمنتخب الوطنى فى روسيا



محمد منير

حماقى عن حفله فى روسيا متحمس جد لدعم منتخبنا الوطنى



حماقى

ويست بروميتش يدعم نجومه المصريين فى مواجهتهم الأولى بكأس العالم



-ويست-بروميتش

عمرو دياب معلقا عن المباراة : " براڤو شناوي، براڤو رجالة منتخبنا، عملتوا اللي عليكم و ان شاء الله اللي جاي أفضل".



عمرو دياب

ابو تريكة رغم الخسارة: مجهود كبير ورح عظيمة خسارة مؤلمة



ابو تريكة

عواد داعما حارس الفراعنة بعد تألقه مع المنتخب: "الشناوى.. شجع مصر"