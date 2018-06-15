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أهم 10 بوستات.. السفارة الأمريكية: هنفضل نشجع الفراعنة.. تتعوض الماتش الجاى

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. السفارة الأمريكية: هنفضل نشجع الفراعنة.. تتعوض الماتش الجاى المنتخب
كتبت نورهان حسن
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

 

السفارة الأمريكية: هنفضل نشجع الفراعنة.. تتعوض الماتش الجاى مع روسيا

49173-السفارة-الامريكية
49173-السفارة-الامريكية

 

عاصى الحلانى ينشر كليب "نسايم الحرية" تشجيعا لمنتخب مصر فى المونديال

عاصى الحلانى
عاصى الحلانى

 

نجوم الفن يدعمون المنتخب الوطنى فى مباراته مع أوروجواى

محمد امام
محمد امام

 

محمود العسيلى
محمود العسيلى

 

نجيب ساويرس من استاد مباراة مصر وأوروجواى: "ادعولنا.. يارب"

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

 

شاهد.. الكينج ينشر فيديو دعم نجوم الفن للمنتخب الوطنى فى روسيا

محمد منير
محمد منير

 

حماقى عن حفله فى روسيا متحمس جد لدعم منتخبنا الوطنى

حماقى
حماقى

 

ويست بروميتش يدعم نجومه المصريين فى مواجهتهم الأولى بكأس العالم

76376-ويست-بروميتش
-ويست-بروميتش

 

عمرو دياب معلقا عن المباراة : " براڤو شناوي، براڤو رجالة منتخبنا، عملتوا اللي عليكم و ان شاء الله اللي جاي أفضل".

عمرو دياب
عمرو دياب

 

ابو تريكة رغم الخسارة: مجهود كبير ورح عظيمة خسارة مؤلمة

ابو تريكة
ابو تريكة

 

عواد داعما حارس الفراعنة بعد تألقه مع المنتخب: "الشناوى.. شجع مصر" 

67716-محمد-عواد
محمد-عواد

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