أمريكا تتهم أشخاص روس بانتهاك العقوبات من خلال إرسال وقود طائرات لسوريا

(رويترز)

وجهت الولايات المتحدة اتهامات لخمسة روس وثلاثة سوريين بانتهاك العقوبات الأمريكية من خلال إرسال وقود طائرات إلى سوريا وبغسل الأموال من خلال تحويلات مالية عبر النظام المالى الأمريكى للدفع مقابل شحنات الوقود.

وقالت الولايات المتحدة فى عريضة اتهام سلمتها هيئة محلفين كبرى فى محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية إن المتهمين استخدموا ناقلتين للمنتجات البترولية هما موخالاتكا وياز تملكهما ترانسبتروتشارت وهى شركة مقرها روسيا لنقل شحنات وقود طائرات إلى سوريا.

وقال جون سي. دميرس مساعد وزير العدل الأمريكى لشؤون الأمن القومى فى بيان "تهدف العقوبات الأمريكية على سوريا والقرم إلى إحباط دعم سوريا للإرهاب وسعيها لاستخدام أسلحة دمار شامل".

وذكرت رويترز فى نوفمبر تشرين الثانى أن ناقلات روسية هربت وقود مقاتلات إلى سوريا عبر المياه الإقليمية لدول فى الاتحاد الأوروبى فى تعزيز للإمدادات العسكرية فى البلد الذى يمزقه الحرب والذى تشن فيه موسكو ضربات جوية دعما للحكومة السورية.

وفى ذلك التقرير ذكرت رويترز أن موخالاتكا وياز هما الناقلتان اللتان أوصلتا شحنات وقود الطائرات لسوريا.

وقالت عريضة الاتهام التى نشرت يوم الثلاثاء إن موخالاتكا أفرغت آلاف الأطنان المترية من وقود الطائرات فى ميناء بانياس السوري. وأضافت أن الناقلة ياز أوصلت وقود طائرات للميناء السوري.

وقالت العريضة إن المتهمين شاركوا فى عمليات تحويل مالية بالدولار الأمريكى لإيصال وقود طائرات إلى سوريا بما ينتهك العقوبات الأمريكية.

وأضافت أن المتهمين الروس موظفون لدى سوفراخت وهى شركة شحن روسية.

ولم يرد متحدث باسم سوفراخت على طلب بالتعليق لكنه قال فى وقت سابق لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الشركة تنفى ارتكاب أى مخالفات.

ونقلت إنترفاكس عن المتحدث باسم الشركة قوله "نتوقع أن تلك الاتهامات ستسقط فى النهاية".