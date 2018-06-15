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أسعار النفط اليوم الجمعة 15-6-2018 75.97 دولار للبرميل

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:14 م
أسعار النفط اليوم الجمعة 15-6-2018 75.97 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة 15-6-2018، حيث سجل خام برنت نحو75.97 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط إلى 66.94 دولار للبرميل.

وسجل برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما فى ثلاثة أعوام ونصف فى مايو لكنهما انخفضا بهدوء منذ ذلك الحين مع ارتفاع إنتاج الخام الأمريكى واستعداد منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين على ما يبدو لزيادة الإنتاج عندما يجتمعون فى العاصمة النمساوية يومى 22 و23 يونيو .

زيادة إنتاج النفط

كان وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك قال إثر محادثات مع نظيره السعودى خالد الفالح فى موسكو إن البلدين يدعمان ”من حيث المبدأ“ الخروج التدريجى من الاتفاق، وقال نوفاك ”بوجه عام ندعم هذا... لكن التفاصيل ستكون محل نقاش مع الوزراء خلال أسبوع“ مضيفا أن أحد الخيارات سيكون زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا بشكل تدريجى ربما من أول يوليو .

وتلتقى منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون فى فيينا الأسبوع القادم للبت فيما إن كان اتفاق كبح الإنتاج بحاجة إلى تعديل لاحتواء أسعار النفط التى تجاوزت الثمانين دولارا للبرميل الشهر الماضي.

وتشير السعودية وروسيا، مهندسا اتفاق المنتجين لخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير كانون الثانى 2017، إلى رغبتهما فى زيادة الإنتاج.

روسيا: أوبك وحلفاؤها قد يزيدون الإنتاج تدريجيا من يوليو

 

ولم يقدم وزير النفط السعودى توقعات محددة لشكل أى اتفاق فى فيينا. وقال ردا على الصحفيين قبيل اجتماعاته ”سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضى، قبل كل شيء السوق“.

تعمل روسيا، أكبر منتج للنفط فى العالم، والسعودية، أكبر مصدر للخام فى العالم، عن كثب بشأن اتفاق الإنتاج وتقولان إنهما ستمددان هذا التعاون حتى بعد انتهاء أحدث اتفاق للمعروض النفطى.

ارتفعت أسعار النفط، التى هوت دون 30 دولارا للبرميل فى 2016، متجاوزة الثمانين دولارا فى مايو أيار، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2014. وجرى تداول خام برنت يوم الخميس فوق 76 دولارا.

وتدعم صعود أسعار النفط بانخفاض إنتاج فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية التى تهدد إنتاج إيران.

 


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