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أسعار العملات اليوم الجمعة 15-6-2018 واستقرار الدولار

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:44 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 15-6-2018 واستقرار الدولار عملات - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 15-6-2018، اولى ايام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى،  والتى شهدت استقرار أسعار الدولار والريال السعودى، وارتفاع أسعار اليورو والجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، مسجلا بآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

 

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.95 جنيه للشراء، 21.12 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 

استقر سعر الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.77 جنيه للشراء، و 23.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر الدينار 58.83 جنيه للشراء، 59.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،  وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى ، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع

 


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