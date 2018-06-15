أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 15-6-2018

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 15-6-2018، حيث شهد الاعلان عن زيادة 0.6% مكاسب للبورصة خلال الاسبوع المنتهى، علاوة على اعلان وزارة البترول انظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد خلال ايام الاعياد والصيف، وفيما يلى عرضًا بأهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة زيادة 0.6%
البترول: انتظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد خلال أيام العيد والصيف
أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، انتظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد فى الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك يأتى ضمن خطة العمل المتبعة بالوزارة والتى تتطلب إعداد مسبق لمواجهة الزيادات الموسمية فى استهلاك الوقود أثناء السفر للصعيد لقضاء إجازة العيد أو السفر إلى المدن الساحلية والمصايف.
تعرف على أهم 20 سلعة صادرتها مصر بـ1.4 مليار دولار فى 3 أشهر
بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، نحو 7.2 مليار دولار، صدرت مصر بها عشرات السلع والمنتجات، ومن واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشراته للتجارة الخارجية والخاصة بالفترة من يناير – مارس 2018، ننشر أهم 20 سلعة صدرتها مصر بقيمة تجاوزت 1.457 مليار دولار.
سنتامين: انخفاض إنتاج منجم السكرى لطن واحد خلال شهر مايو
قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اجمالى إنتاج الذهب بالمنجم خلال شهر مايو الماضى وصل لنحو طن.
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، مشيدًا فى هذا الإطار بالدور الكبير الذى لعبه فريق العمل بالوزارة بقيادة الوزير السابق المهندس طارق قابيل فى وضع استراتيجية طموحة وتحقيق نتائج إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلاً .
حملة لوزارة السياحة تدعو العالم لاكتشاف مصر فى أكبر حدث رياضى عالمى
انطلقت أمس حملة وزارة السياحة للترويج للمقصد المصرى مع بداية أكبر حدث رياضى عالمى وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨، حيث ظهر شعار #ExperienceEgypt (# اكتشف مصر) على لافتات الليد المتحركة المحيطة بالملعب اليوم خلال مباراة منتخبنا الوطنى أمام منتخب أوروجواى، كما ظهرت أمس خلال مباراة المنتخب السعودى أمام منتخب روسيا.
الحكومة تخصص 8 مليارات جنيه لتطوير برامج الرعاية الصحية بخطة متوسطة المدى
وجهت الحكومة ضمن خطتها متوسطة المدى التى تبدأ مع العام المالى القادى 2018-2019 وتنتهى فى عام 2021-2022، حوالى 8 مليارات جنيه لإعطاءِ دفعة لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان من خلال تطوير مستشفيات محافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وتتضمّنُ 20 مستشفى، و103 وحدات رعاية صحة أولية فى خمسِ محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء) بِتكلفة استثمارية 1.1مليار جنيه، و توجيه حوالى مليار جنيه لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطيةِ الصحية الشاملة للمناطق الفقيرةِ والمحرومة.
أكدت المهندسة غادة لبيب عقب تأديتها اليمين الدستورى، أن ملف الإصلاح الإدارى أحد الملفات المهمة في خطط وبرامج الحكومة ،وأنه لابد من بذل مزيد من الجهد من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.
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