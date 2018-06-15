أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 15-6-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 15-6-2018، حيث شهد الاعلان عن زيادة 0.6% مكاسب للبورصة خلال الاسبوع المنتهى، علاوة على اعلان وزارة البترول انظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد خلال ايام الاعياد والصيف، وفيما يلى عرضًا بأهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..



البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة زيادة 0.6%

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 907.991 جنيه، بارتفاع بنسبة 0.6% عن الأسبوع الماضى. وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 486.484 مليار جنيه إلى 493.371 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 1.4%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 196.357 مليار جنيه إلى 195.623 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 682.841 مليار جنيه إلى 688.994 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.9%.

البترول: انتظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد خلال أيام العيد والصيف

أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، انتظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد فى الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك يأتى ضمن خطة العمل المتبعة بالوزارة والتى تتطلب إعداد مسبق لمواجهة الزيادات الموسمية فى استهلاك الوقود أثناء السفر للصعيد لقضاء إجازة العيد أو السفر إلى المدن الساحلية والمصايف. وأشار "عبد العزيز" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى توافر مخزون احتياطى آمن من المشتقات البترولية يكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للسوق المحلية، خلال فترة العيد والإجازات.

تعرف على أهم 20 سلعة صادرتها مصر بـ1.4 مليار دولار فى 3 أشهر

بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، نحو 7.2 مليار دولار، صدرت مصر بها عشرات السلع والمنتجات، ومن واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشراته للتجارة الخارجية والخاصة بالفترة من يناير – مارس 2018، ننشر أهم 20 سلعة صدرتها مصر بقيمة تجاوزت 1.457 مليار دولار. سنتامين: انخفاض إنتاج منجم السكرى لطن واحد خلال شهر مايو قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اجمالى إنتاج الذهب بالمنجم خلال شهر مايو الماضى وصل لنحو طن. وزير التجارة: هدفنا إحداث تنمية صناعية مستدامة وزيادة الصادرات

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، مشيدًا فى هذا الإطار بالدور الكبير الذى لعبه فريق العمل بالوزارة بقيادة الوزير السابق المهندس طارق قابيل فى وضع استراتيجية طموحة وتحقيق نتائج إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلاً .

وأشار وزير الصناعة فى بيان له ، إلى أنه سيتم التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التى تواجه قطاعى التجارة والصناعة وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً حرصه على استكمال كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط، فضلاً عن استكمال مشروع انشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص .

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع فريق عمل البرنامج الخامس الخاص بتحسين أداء أنشطة الإنتاج، والذى يهدف إلى تعظيم وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى، من خلال تحديد فرص زيادة الانتاج من الحقول الحالية، والإسراع فى الانتهاء من خطط التنمية والمشروعات الجديدة مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة، وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة الاستكشاف، وزيادة اتفاقيات البحث عن الزيت والغاز، وهو ما يساهم بفاعلية فى تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، والذى يصب فى النهاية لصالح الاقتصاد القومى . التخطيط: خطة العام المالى الجديد تهتم بالفئات الأولى بالرعاية والقرى





قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة ستستمر فى تنفيذ دورها الوطنى مؤكدة أن العمل يجرى الآن على تنفيذ خطط الإصلاح الإدارى والخدمات التى تخص المواطنين فى المرحلة الأولى باعتبارها الأولوية التى تضعها الحكومة نصب أعينها.



حملة لوزارة السياحة تدعو العالم لاكتشاف مصر فى أكبر حدث رياضى عالمى وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة العام المالى الجديد 2018/2019 تراعى الموازنة بين كافة القطاعات وتهتم بالفئات الأولى بالرعاية والقرى والمحافظات الأكثر احتياجا. انطلقت أمس حملة وزارة السياحة للترويج للمقصد المصرى مع بداية أكبر حدث رياضى عالمى وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨، حيث ظهر شعار #ExperienceEgypt (# اكتشف مصر) على لافتات الليد المتحركة المحيطة بالملعب اليوم خلال مباراة منتخبنا الوطنى أمام منتخب أوروجواى، كما ظهرت أمس خلال مباراة المنتخب السعودى أمام منتخب روسيا. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن تواجد حملة "مصر – اكتشف واستثمر" كداعم إقليمى أفريقى رسمى لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة فى روسيا، يتيح لنا الفرصة للترويج لمصر داخل الملاعب خلال الـ 64 مباراة من مباريات البطولة، وأضافت أن حملة وزارة السياحة ستكون موجودة فى الملاعب لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة.

وزير الاتصالات: تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولويات الدولة عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع قيادات الوزارة عقب مراسم حلف اليمين للاطلاع على أهم المشروعات، ووضع أولويات العمل داخل الوزارة خلال المرحلة المقبلة؛ وقام بتهنئة العاملين فى الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب أول الوزير للتخطيط والتحول الرقمى والميكنة. وفى بداية اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت على ضرورة الاصطفاف والعمل بروح الفريق الواحد وفقاً لرؤية واضحة ومحددة، من أجل تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية فى إطار الجدول الزمنى المحدد، وذلك فى ظل الدور القوى الذى يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وتنمية الاقتصاد القومى؛ وفى هذا السياق استعرض الوزير أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة التى يأتى على رأسها تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية.

الحكومة تخصص 8 مليارات جنيه لتطوير برامج الرعاية الصحية بخطة متوسطة المدى

وجهت الحكومة ضمن خطتها متوسطة المدى التى تبدأ مع العام المالى القادى 2018-2019 وتنتهى فى عام 2021-2022، حوالى 8 مليارات جنيه لإعطاءِ دفعة لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان من خلال تطوير مستشفيات محافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وتتضمّنُ 20 مستشفى، و103 وحدات رعاية صحة أولية فى خمسِ محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء) بِتكلفة استثمارية 1.1مليار جنيه، و توجيه حوالى مليار جنيه لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطيةِ الصحية الشاملة للمناطق الفقيرةِ والمحرومة. نائبة وزيرة التخطيط: سنبذل الجهد من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال

أكدت المهندسة غادة لبيب عقب تأديتها اليمين الدستورى، أن ملف الإصلاح الإدارى أحد الملفات المهمة في خطط وبرامج الحكومة ،وأنه لابد من بذل مزيد من الجهد من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.