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6 معلومات عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية

الخميس، 14 يونيو 2018 02:33 م
6 معلومات عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك نائب وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى قصر الاتحادية الذى يقع فى ضاحية مصر الجديدة، وشملت استمرار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية فى منصبه نائبًا للوزير الجديد، الدكتور محمد معيط.. ونقدم أبرز 6 معلومات عن "كجوك".
 
- نائب وزير المالية للسياسات المالية منذ مارس 2016 وحتى الآن ولعب دورًا هامًا فى ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ12 مليار دولار.
 
- حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010 وماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.
 
- عمل كجوك خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى مارس 2016.
 
- عمل نائبًا مساعدًا لوزير المالية لشئون شراكة "دوفيل"، خلال الفترة من مايو 2011 حتى 2013.
 
- خلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مديرًا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.
 
- خلال الفترة من 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادى فى وزارة الاقتصاد.
 
 

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