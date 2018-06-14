5 معلومات لا تعرفها عن وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق

كتب محمود عبد الراضي

أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجديد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كوزير للداخلية خلفاً للواء مجدى عبد الغفار، ويقدم اليوم السابع معلومات عن وزير الداخلية الجديد.

والمعلومات الخمس كالتالى:

1 - اللواء محمود توفيق عبد الجواد

2 - عمل نائب لرئيس جهاز الأمن الوطنى ثم رئيساً للجهاز ومنه وزيراً لداخلية.

3 - نجح فى تفكيك معسكرات الإرهابيين فى الصحراء.

4 - قاد عمليات الضبط على مفذى العمليات الإرهابية الكبرى التى شهدتها البلاد مؤخراً.