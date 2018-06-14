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5 معلومات لا تعرفها عن وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق

الخميس، 14 يونيو 2018 01:22 م
5 معلومات لا تعرفها عن وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق اللواء محمد توفيق - وزير الداخلية الجديد
كتب محمود عبد الراضي
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أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجديد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كوزير للداخلية خلفاً للواء مجدى عبد الغفار، ويقدم اليوم السابع معلومات عن وزير الداخلية الجديد.
 
 

والمعلومات الخمس كالتالى: 

1 -

اللواء محمود توفيق عبد الجواد
 

2 -

عمل نائب لرئيس جهاز الأمن الوطنى ثم رئيساً للجهاز ومنه وزيراً لداخلية.
 

3 -

نجح فى تفكيك معسكرات الإرهابيين فى الصحراء.
 

4 -

قاد عمليات الضبط على مفذى العمليات الإرهابية الكبرى التى شهدتها البلاد مؤخراً.
 

5 -

ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى، وله رؤية لتطوير الجهاز.

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محمود توفيق




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