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الخميس، 14 يونيو 2018 04:42 م
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5 معلومات عن الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة

الخميس، 14 يونيو 2018 04:02 م
5 معلومات عن الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة
كتب - أحمد يعقوب
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أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى قصر الاتحادية الذى يقع فى ضاحية مصر الجديدة، وشملت تعيين الدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة.. ونقدم أبرز 5 معلومات عن "أبو عيش".
 
- تقلد منصب عميد كلية التجارة جامعة القاهرة منذ 2015 وحتى تعيينه نائبًا لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة.
 
- شغل الدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش منصب وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث منذ سبتمبر 2014 وحتى 2015.
 
- من أبرز تصريحاته: انخفاض قيمة العملة ميزة تنافسية لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة.
 
- ساهم فى عملية تطوير البرامج الأكاديمية والمناهج والعملية التعليمية فى كلية التجارة جامعة القاهرة.
 
- تدرج فى المناصب والدرجات الجامعية فى قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة.
 
 

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