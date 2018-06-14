ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة الجديدة × 11 معلومة

تولت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد، منصب وزير البيئة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتعد واحدة من أهم الأسماء البارزة فى القيادات الشابة على المستويين الدولى والمحلى فيما يتعلق بمجال الحفاظ على البيئة والتعاون الدولى.

ويستعرض "اليوم السابع"، معلومة لا تعرفها عن وزيرة البيئة:

1 - حاصلة على الدكتوراة فى السياسية الدولية، من كلية الاقتصاد والعلوم الساسية جامعة القاهرة، وكذلك ماجيستر فى العلوم البيئة من جامعة عين شمس.

2 - خبيرة فى التعاون الدولى وتطوير السياسات البيئية، وذلك لمدة تتجاوز 18 عاما، من بينها سبع سنوات فى المنظمات الدولية بمجال إدارة المشروعات البيئة العالمية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

3 - تولت منذ سبتمبر ٢٠١٧ حتى تاريخه مستشار وزير البيئة للاتفاقيات الدوليه البيئية، تعمل فى تقديم الدعم الفنى لادارة ملفى اتفاقيه تغير المناخ واستضافه مصر للموتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى، وفى نوفمبر 2014 – أغسطس 2017 : مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الدولى والاقليمى.

4 – تم اختيارها فى 2017 كمحرر رئيسى لتقرير تغير المناخ، والتصحر من قبل اللجنة العلمية المعنية بتغير المناخ وهى الذراع العلمى لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بألمانيا.

5 - عملت بوزارة البيئة منذ عام 1997 لتقديم الدعم الفنى لكل من التعاون الثنائى ومتعدد الاطراف مع الجهات المانحة، وإعداد مقترح المشروعات وطنية واقليمية للتمويل من الجهات المانحة بالتركيز على مشروعات البيئة العالمية.

6- نجحت فى جذب أكثر من 32 مليون دولار أمريكى من مرفق البيئة العالمية المعنى بتقديم معونات للدول النامية لتنفيذ التزاماتهم الدولية، وكذلك حشد ما يقرب من 350 مليون دولار لمشروعات التصدى لتغير المناخ من خلال عملها كنقطة اتصال لصندوق المناخ الاخضر لمصر.

7 - قامت بادارة ملف مؤتمر وزراء البيئة الافارقة تحت اشراف وزير البيئة بصفته رئيس المؤتمر وذلك لمدة عامين مع تنسيق الملف مع وزارة الخارجية للتآزر مع ملف الرئاسى الخاص بلجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ والذى شرفت برئاسة رئيس الجمهورية من 2015 إلى 2017.

8 - مثلت الدكتورة ياسمين فؤاد مصر فى العديد من المحافل الدولية مثل مجلس مرفق البيئة العالمية فى واشنطن، الاجتماعات الوزارية لمرفق البيئة العالمى بجنوب افريقيا، كما شاركت كخبير فى مبادرات تنمية القدرات العربية والأفريقية الإقليمية البيئية مثل ممارسة التجارب الناجحة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الإقليمى.

9- وعلى مستوى المجتمع المدنى، عملت كخبير دولى لمناصرة التعاون فى حوض نهر النيل، وقامت بإعداد تقارير إقليمية حول المنافع المحلية المشتركة لمشروعات مبادرة حوض نهر النيل، وقامت باعداد وتنفيذ زيارات تبادلية بين مصر والسودان واثيوبيا، لدراسة تأثير تغير المناخ على المجتمعات المحلية فى دول الحوض.

10- مسئولة عن ملف التنمية المستدامة بالوزارة والتنسيق مع وزارة التخطيط فى اعداد محور البيئة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعضو لجنة متابعة اهداف التنمية المستدامة 2015 مع وزارة التعاون الدولى، بجانب متابعة تقدم المشروعات الاجنبية للوزارة من خلال رئاستها لوحدة متابعة مشروع المنح والقروض.

11- شغلت منصب أخصائى علاقات دولية ومؤتمرات، بالادارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الفنى، بجهاز شئون البيئة 2001 -2003، والمشاركة فى تنفيذ مكون لامركزية بالتعاون مع المعونة الامريكية والفروع الاقليمية، وإعداد استراتيجية البيئية متوسطة وطويلة المدى للجهات المانحة مثل الاتحاد الاوروبى والبنك الدولى وبرنامج الامم المتحدة الانمائى والتى تهدف إلى تحديد مجالات التعاون البيئى فى مصر على مدى 5-10 سنوات.