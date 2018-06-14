ولى العهد السعودى يغادر المملكة لحضور افتتاح بطولة كأس العالم فى روسيا

وكالات الأنباء

أعلن بيان للديوان الملكى السعودى، اليوم الخميس، أن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، غادر المملكة العربية السعودية، اليوم، متجهًا إلى روسيا الاتحادية لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودى ونظيره الروسى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، قال بيان الديوان الملكى السعودى، "استجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية للقائه وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودى ونظيره الروسى".

وتابع "ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بذلك غادر سمو ولى العهد، اليوم، إلى جمهورية روسيا الاتحادية".