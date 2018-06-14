ولاية نيويورك تطالب القضاء بحل مؤسسة ترامب

أ ف ب

بدأت النائب العام لولاية نيويورك إجراء قضائياً لحل مؤسسة ترامب بعد اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأبنائه الخميس باستخدام أموال مؤسسة العائلة لأغراض شخصية.

وقالت النائب العام باربرا اندروود فى بيان "مثلما بين التحقيق، لم تعد مؤسسة ترامب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترامب وشركاته". واتهمت المؤسسة "بالتنسيق السياسى غير القانونى مع حملة ترامب الرئاسية وباجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة أغراض ترامب الشخصية ومصالحه التجارية، وبانتهاك الموجبات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية".