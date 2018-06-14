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وكالة الطاقة تتوقع ضغطا على فائض أوبك إذا تقلص إنتاج إيران وفنزويلا

الخميس، 14 يونيو 2018 02:32 ص
وكالة الطاقة تتوقع ضغطا على فائض أوبك إذا تقلص إنتاج إيران وفنزويلا ارشيفية
لندن (رويترز)
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قالت وكالة الطاقة الدولية فى باريس إن سيناريو يتضمن انخفاض إنتاج فنزويلا وإيران النفطى بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2019 قد يشهد انكماش الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك، باستثناء إيران، إلى 2.5 مليون برميل يوميا إذا ما قررت المنظمة تغطية هذا الانخفاض فى الإنتاج.

وقالت الوكالة "سيكون ذلك أدنى مستوى منذ نهاية 2019، حين كانت أوبك تنتج بأقصى طاقتها قبل اتفاق فيينا، مما أدى لبناء مخزونات كبيرة".

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك بلغ 3.4 مليون برميل يوميا فى مايو، تمثل السعودية 60 بالمئة منها.

وتتوقع الوكالة ارتفاع طاقة أوبك الإنتاجية 240 ألف برميل يوميا من الربع الأخير من 2018 إلى 35.1 مليون برميل يوميا. وتمثل دول منطقة الشرق الأوسط معظم النمو تقريبا.


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