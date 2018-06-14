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وزير خارجية إيران يرد على تصنيف كندا للحرس الثورى منظمة إرهابية: "أوهام"

الخميس، 14 يونيو 2018 09:59 ص
وزير خارجية إيران يرد على تصنيف كندا للحرس الثورى منظمة إرهابية: "أوهام" وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أثار تصويت البرلمان الكندى على قرار يصنف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، يوم الثلاثاء الماضى غضب وزير الخارجية الإيرانى الذى أعرب عن أسفه للقرار، داعيا حكومة اوتاوا لعدم التأثر بما أسماها الأجواء المفتعلة واتخاذ سياسة مستقلة تجاه إيران.

 

وبحسب وكالة فارس، أضاف ظريف في ختام زيارته إلى جنوب أفريقيا: "للأسف هناك تصورات خاطئة وأوهام في كندا حول إيران، ونعتقد أن هذه السياسات تضر كندا ولا تأتي في مسار السلام والأمن الدولي"، مشيرا إلى أن بلاده على الدوام في الخط الأمامي لمكافحة الإرهاب".

 

وكان مجلس العموم الكندي قد صوت البرلمان الكندى على قرار يصنف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، داعيا الحكومة إلى الموافقة على التصنيف بشكل فورى وفقا للقوانين الكندية ، وحظى القرار بموافقة 248 صوتا، بينما عارضه 45 نائبا.


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