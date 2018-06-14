وزير النقل: سأواصل تنفيذ المشروعات الخدمية واستكمال تطوير السكة الحديد

كتب رضا حبيشى

أكد الدكتور هشام عرفات عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيرا للنقل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه سيواصل تنفيذ المشروعات التى تخدم المواطن المصرى فى مجال النقل والمواصلات وتحقيق مفهوم النقل المستدام الذى سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف وزير النقل وفق بيان صحفى، أنه مستمر فى متابعة تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية لتحقيق نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب يوميا حيث سيتم التعاقد على توريد 1300 عربة سكة حديد للركاب وحوالى 700 عربة نقل بضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية واستكمال مشروعات تحديث الإشارات وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية.

وأشار وزير النقل إلى استكمال المشروعات الضخمة فى مجال مترو الأنفاق الذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى واستكمال المشروعات القومية فى مجال الطرق والكبارى وكذلك صيانة شبكة الطرق الحالية واستكمال المخطط العام الشامل للموانئ البحرية واستكمال مخططات تطويرها، بالإضافة إلى استكمال خطة تطوير المنافذ البرية وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية وتعظيم الاستفادة من النقل النهرى وخاصة فى نقل البضائع.